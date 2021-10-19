Российские ударные роботы "Маркер" прошли полевые испытания

В России прошли полигонные испытания пяти ударных роботов "Маркер", которые действовали без участия человека, - сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе страны.

"Был протестирован демонстрационный образец группировки наземных робототехнических комплексов, в том числе пять робототехнических платформ "Маркер", - сказал он, добавив, что испытаниям подверглись два гусеничных и три колесных робота, передает РИА Новости.

Роботы самостоятельно реагировали на оперативное изменение боевой обстановки, обменивались указаниями и решали другие боевые задачи, в том числе по распределению целей в группе.

Робототехническая платформа разрабатывается Национальным центром развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника", планируется, что "Маркеры" станут основой отработки совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа.