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Столичный регион окажется во власти холодного циклона

Столичный регион окажется во власти холодного циклона

Сегодня в столичном регионе будет холодно и облачно, а в отдельных районах области пройдут небольшие осадки, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

Сегодня днем температура воздуха в Москве составит от четырех до шести градусов тепла. Ветер будет дуть западный и северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с.

Предстоящей ночью столбики термометров в городе и области могут опуститься до минус одного градуса, ожидаются облачная погода с небольшими прояснениями и небольшие дожди.

Атмосферное давление составит 748 мм рт ст и будет медленно расти, - говорится в сообщении синоптиков.

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