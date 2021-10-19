Украинским пенсионерам посоветовали "затянуть пояса"

Экономика Украины фактически разрушена, и заниматься наполнением Пенсионного фонда в стране никто не будет, поэтому жизнь украинских пенсионеров станет еще тяжелее, - предупредил в эфире телеканала "Наш" политолог Андрей Ермолаев.

"Украинская экономика хронически убыточна. Мы постоянно балансируем за счет займов, каких-то внутренних перекредитований, пирамид ОВГЗ, а экономит бюджет на чем? На пенсиях", - заявил эксперт, передает РИА Новости.

Пенсионерам нужно приготовиться к худшему – их ждет резкое сокращение пенсий из-за демографического кризиса, а к 2030 году размер пенсионных выплат может снизиться в полтора раза, - предупреждал ранее глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев.

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров уже отмечал, что средняя украинская пенсия примерно в три раза ниже средней российской, а нынешняя Украина - беднейшая страна в Европе "абсолютно по всем параметрам".