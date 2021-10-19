КНДР провела очередные ракетные испытания в Японском море - СМИ

Минувшей ночью КНДР испытала баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ), - сообщила южнокорейская газета "Тона Ильбо" со ссылкой на собственный военный источник.

Южнокорейские военные заявили, что что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря, позже назвав его баллистической ракетой. Как заявил позже премьер Японии Фумио Кисида, со стороны Северной Кореи в направлении Японского моря было выпущено два снаряда, которые, вероятнее всего, являются баллистическими ракетами, передает РИА Новости.

Как отметил японский премьер, в северокорейском городе Синпхо, откуда предположительно был произведен пуск, находится верфь для строительства подлодок. Именно оттуда ранее проводились несколько пусков БРПЛ.