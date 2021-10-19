За минувшие сутки в Казахстане заболели коронавирусом 1387 человек

Коронавирус в Казахстане уверенно идет на спад – за минувшие сутки в стране выявлено всего 1387 новых пациентов, - сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Лидирует по числу новых заболевших Алматы – в мегаполисе выявлено наибольшее количество заболевших - 250, на втором мете со 159 инфицированными находится Павлодарская область, на третьем Нур-Султан: в столице 149 новых пациентов, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста заболевших в Карагандинской (148), Северо-Казахстанской (128), Акмолинской (126), Алматинской (111) и Костанайской области (103) областях.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 919 533 случая.

За минувшие сутки по официальной статистике от COVID-19 скончались 46 человек, от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции - еще семь человек, - сообщили в Минздраве Казахстана.

Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 52 225 человек, из них в стационарах находится 9 130 пациентов, на амбулаторном уровне – 43 095 пациентов.