Спецпредставитель США по Афганистану покидает свой пост

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад ушел в отставку. Об этом говорится в распространенном 18 октября заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Он также поблагодарил Халилзада за десятки лет его работы в интересах американского народа, передает ТАСС.

Спецпредставителем по Афганистану будет назначен Томас Уэст, ранее занимавший должность заместителя спецпредставителя. О причинах данного решения не сообщается.