Россия занимает центральное место в решении афганской проблемы

Взаимодействие с движением "Талибан" (запрещено в РФ), что позволит России достичь дипломатических успехов в Афганистане и расширить свое влияние в регионе. Чтобы активизировать усилия по расширению своего дипломатического и политического влияния, Москва созвала встречу региональных и глобальных держав по Афганистану для выработки общей позиции, пишет британский аналитик Заки Шейх для Анатолийского агентства.

Президент России Владимир Путин объявил о возобновлении работы расширенной "тройки" по Афганистану и переговоров в московском формате. В состав расширенной "тройки" входят Россия, США, Китай и Пакистан. Выступая на саммите СНГ 15 октября в режиме видеоконференции, Путин обратился к лидерам с просьбой поддержать эту инициативу. "Дело идет к проведению в октябре встреч в рамках этих механизмов в Москве", - сказал он.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов добавил, что встреча "расширенной тройки" по Афганистану состоится накануне заседания московского формата. Московский формат был создан в 2017 году для решения кризиса в Афганистане на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана. Несколько раундов переговоров прошли в Москве в 2017 и 2018 годах. Ожидается, что встречи в Москве станут шагом на пути к подготовке международной конференции, где будет рассматриваться вопрос восстановления Афганистана, заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министры иностранных дел 27 стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на недавней встрече также согласились с тем, что восстановление мира и экономического развития в Афганистане является ключевым моментом для безопасности и стабильности во всем регионе. Исполнительный директор секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай подчеркнул, что чем раньше переходные процессы завершатся, тем быстрее Афганистан будет включен в межрегиональные процессы, ведь сначала необходимо стабилизировать ситуацию, а потом вовлекать Афганистан в региональные процессы.

Объединение усилий Востока и Запада

Премьер-министр Италии, председательствующей в G20, Марио Драги также стремится объединить усилия Запада и Востока с целью предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане, а также найти пути более эффективной защиты прав афганских граждан. Драги предполагает ривлечь к решению множащихся проблем Афганистана максимальное число влиятельных внешних игроков. Среди них он назвал Россию, Китай, Саудовскую Аравию, Турцию, страны региона, а также соседние с Афганистаном государства.

Российские дипломаты подходят к меняющейся ситуации в Афганистане с большей напористостью, регулярностью и откровенностью. Такой подход отражает изменение восприятия, вызванное прагматическим расчетом выгод и затрат.

Хотя Россия оказывает гуманитарную помощь афганцам. Оная также по-прежнему заинтересована в укреплении механизмов ООН, считает эксперт РСМД Сергей Уткин. Он отметил, что по сравнению с большинством западных стран Россия продвинулась в политическом диалоге с силами, фактически контролирующими Афганистан, и склонна развивать это преимущество, а не растворяться в многосторонних группах, которые им не обладают. Уткин утверждает, что некоторые западные страны "склонны размывать ответственность за развитие событий в Афганистане, списывать провалы на качество афганского политического класса и армии, подчеркивать свою позитивную роль в предоставлении убежища некоторому количеству сотрудничавших с международной коалицией афганцев".

Российские эксперты выражают оптимизм в отношении того, что для того, чтобы доказать, что они являются авторитетным политическим субъектом, "Талибан", скорее всего, сдержит свои обещания, действуя разумным образом и воздерживаясь от пересечения границ с соседними республиками Центральной Азии.

В диалоге с "Талибаном", Москва стремится зарекомендовать себя как проводника стабильности, занять центральное место как важнейший участник сделок в регионе. Более того, Россия продолжает действовать через формат "расширенной тройки" и поддерживает связь с Пакистаном, Ираном и Индией.

На внеочередном саммите G20 12 октября Европейский союз выделил гуманитарную помощь Афганистану в размере $1,2 млрд. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это было сделано с целью предотвратить серьезный гуманитарный и социально-экономический коллапс в Афганистане. Отчасти европейские страны выделяют крупный пакет гуманитарной помощи, потому что опасаются очередной волны миграции афганцев.

Предотвращение дестабилизирующих последствий

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о необходимости не допустить "коллапса государства" в Афганистане и "бесконтрольных миграционных потоков в сопредельные страны с дестабилизирующими последствиями". В этой связи Ди Майо призвал "найти механизм финансирования государства, не давая денег талибам". Пока международное сообщество пытается решить, как работать с правительством, управляемым талибами, подчеркивая, что политические разногласия не должны сказываться на гражданском населении. В странах G20 планируют направлять финансирование в Афганистан через ООН.

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил международному сообществу оставить каналы диалога с талибами открытыми, чтобы "терпеливо и постепенно подталкивать" его к формированию более инклюзивной администрации.

Россия говорила об альтернативных центрах взаимодействия, поскольку существующие форумы оказались неэффективными для решения ряда острых кризисов. Выступая на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в Москве, Лавров сказал, что в то время, когда формируется глобальная многополярность, центр мирового развития смещается из Евроатлантики в Евразию (территории, примыкающие к Европе и Азии). Он сказал, что Россия заинтересована в том, чтобы все страны, все организации, которые на этом огромном континенте расположены, стали частью Евразии еще и в геоэкономическом плане.

Москва использовала дипломатию в качестве инструмента для достижения этой цели, сблизившись с властью в Кабуле и центральноазиатских государствах, избегая риска. Россия также приняла быстрые меры, чтобы привести страны Центральной Азии в соответствие со своими представлениями о безопасности в регионе, и убедила их принять совместную стратегию противодействия любой потенциальной угрозе.

Цель России

Цель России - обеспечить, чтобы взаимодействие с "Талибаном" приносило выгоды как с точки зрения достижения дипломатических успехов в Афганистане, так и с точки зрения расширения влияния в регионе. Наряду с партнерами, имеющими аналогичные проблемы в области безопасности или идентичные стремления к региональному сотрудничеству, Россия по-прежнему осознает ту роль, которую региональные государства могут сыграть в компенсации любых рисков.

Цель коллективного выстраивания мирных отношений, вероятно, принесет ощутимые и долгосрочные дивиденды, предоставив России более широкие возможности в будущих проектах, касающихся транспортной и энергетической инфраструктуры, финансируемых в основном за счет китайских инвестиционных инициатив в регионе. Посредством этих шагов Россия стремится получить дипломатические и экономические выгоды, укрепляя свое присутствие и расширяя свое региональное влияние.

В последние недели многие государства, граничащие с Афганистаном, пришли к выводу о необходимости согласовывать свою политику с меняющейся ситуацией и новыми влиятельными игроками в этой стране.

Центральноазиатские и южноазиатские соседи Афганистана стремятся предотвратить риск притока беженцев, который может усугубить нестабильность, с которой они столкнулись во время экономического спада, вызванного продолжающейся пандемией COVID-19. Вот почему региональные державы, соседствующие с Афганистаном, а именно Китай и Россия, пытаются заполнить пробел, образовавшийся в результате вывода войск США и их союзников по НАТО.