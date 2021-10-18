Инфоцентры и санитарные зоны создаются на туристических маршрутах Дагестана

Специальные информационные центры и санитарные зоны создаются на самых популярных туристических маршрутах Дагестана, рассказали в пресс-службе Минтуризма республики.

"С текущего года реализуется проект по созданию туристических информационных центров и санитарных зон по Республике Дагестан, начата работа по установке санитарных зон на самых востребованных направлениях", - приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Он добавил, что ведется работа по открытию туристских хабов на кольцевом брендовом маршруте "Легенды Дагестана", на данный момент они действуют в Казбековском, Унцукульском, Хунзахском, Гунибском, Дахадаевском и Шамильском районах.

Чиновник пояснил, что на турхабах обеспечены смотровая зона, а также зоны отдыха и питания, продажи сельхозпродукции, Wi-Fi, подзарядки смартфонов и планшетов. Там открыты сувенирные лавки, можно купить товары народных художественных промыслов и ремесел.

Кроме того, везде размещены аппараты безналичной торговли, карта-схема и информационные щиты с QR-кодом.