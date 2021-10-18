Ревнивый чабан разгромил машину соперника на Ставрополье

Подозреваемого в повреждении чужого автомобиля задержали правоохранители в Ставропольском крае. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по региону.

В ОМВД по Апанасенковскому району местный житель принес заявление о повреждении его иномарки, которая была припаркована у одного из магазинов в селе Дивном. Сумма ущерба составила порядка 30 тыс рублей.

Правоохранители установили личность злоумышленника, им оказался 29-летний местный житель, работающий чабаном в одном из колхозов округа.

В отделе мужчина дал признательные показания, уточнив, что действовал исходя из личной неприязни к потерпевшему: он "приревновал к заявителю свою девушку".

"Вооружившись деревянной битой, злоумышленник ночью повредил практически все остекление автомобиля - разбил лобовое и заднее стекла, а также стекла задних дверей", - пояснили в МВД.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества).