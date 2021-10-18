Врач назвал три способа победить дневную сонливость у людей, мышей и рыб

Заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов поделился способами победы над осенней сонливостью. Лайфхаки он озвучил отвечая на вопросы радио Sputnik.

По его словам, чем темнее и дождливее осень, тем больше людей испытывают дневную сонливость, так что, если это не связано с нарушением режима сна или с каким-либо заболеванием, поможет обычная чашка кофе, так как кофеин уменьшает сонливость у всех живых существ.

"Есть одно средство от дневной сонливости, его все знают, оно действует на людей, мышей, тараканов и даже рыб - это кофеин", - сказал врач, .

В то же время, если желание спать днем не покидает человека на протяжении длительного времени, то ему следует изменить свой режим сна, продолжил он.

Наконец, если дневная сонливость сохраняется, хотя человек достаточно спит по ночам, нужно обратиться к врачу, так как этот симптом может указывать на депрессию.