Инклюзивный театр приглашает на премьеры в Нур-Султане

Инклюзивный театр Qanattylar ("Окрыленные") открылся в Нур-Султане. Такое сообщение опубликовано на сайте столичного акимата.

По словам акима Алтая Кульгинова, на сцене играют актеры с особенными потребностями.

"Особенность инклюзивного театра состоит в том, чтобы социализировать людей с особенными потребностями, раскрыть их потенциал, предоставить возможность заниматься творчеством", - сказал он, отметив, что театральное творчество - своего рода реабилитация для людей с инвалидностью.

Кульгинов также сообщил о том, что с предложением открыть инклюзивный театр обратился Арнур Искаков, который сам не понаслышке знает о проблемах людей с ограниченными возможностями.

"Идею мы поддержали, после приступили к реализации. Для нас очень важно создавать условия для реабилитации и социализации", - рассказал градоначальник.