Стало известно, какие сладости россияне предпочитают в пандемию

Шоколад, пастила и сухофрукты стали любимыми лакомствами россиян на фоне пандемии, сообщила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Казанцева агентству городских новостей "Москва".

"В России в период коронавируса зафиксирован рост продаж сладостей в онлайн-каналах реализации, в то время как в оффлайн-продажах фиксировали падение спроса. Сильно росли продажи изделий из шоколада, также пастила, торты, пирожные", - рассказала она.

Казанцева пояснила, что сладости являются простым способом поднять себе настроение, что обрело большую актуальность в период пандемии.

"На волне коронавируса вырос интерес к полезным сладостям - кондитерские изделия без сахара, печенье из цельнозерновой муки, натуральный мармелад, орехи и сухофрукты показали большие темпы роста", - отметила эксперт.

В то же время, в пандемию резко упал интерес россиян к развесным сладостям - люди стали больше беспокоиться о гигиене, а также к тортам для торжеств, так как россияне стали реже собирать гостей.