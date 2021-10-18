QR-код станет обязательным для ряда заведений в Дагестане

Руководство Дагестана намерено ввести новые ограничения в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу, они обсуждались на прошедшем сегодня заседании оперштаба по борьбе с Covid-19.

"Николай Павлов (руководитель управления Роспотребнадзора по РД - ред.) предложил перевести невакцинированных работников старше 65 лет на дистанционный режим, а также проработать вопрос введения использования при посещении ряда учреждений, в частности, не обеспечивающих социально-экономическую деятельность республики, QR-кода", - сказано в сообщении на сайте главы региона.

По данным его пресс-службы, Сергей Меликов дал поручение активизировать информационно-разъяснительную работу с жителями и до конца недели осуществить подготовку к поэтапному введению QR-кода при посещении ряда учреждений.

Меликов также заявил о необходимости повысить требования по прививкам в торговле. Остаются в силе действующие меры, в том числе масочный режим.