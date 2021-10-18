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День народного единства отметят в "Атамани"

День народного единства отметят в &quot;Атамани&quot;

С 4 по 7 ноября в этнокомплексе "Атамань" с размахом отметят День народного единства.

Празднование "За общим столом" позволит гостям продегустировать борщ, шашлык, плов, пахлаву и арбузный мед нардек, сообщили в пресс-службе этнографического комплекса. Кроме того, на празднике можно будет больше узнать о традициях и обычаях проживающих на Кубани народов и принять участие в мастер-классах. Также в программе концерты и познавательная программа "Большая страна".

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