День народного единства отметят в "Атамани"

С 4 по 7 ноября в этнокомплексе "Атамань" с размахом отметят День народного единства.

Празднование "За общим столом" позволит гостям продегустировать борщ, шашлык, плов, пахлаву и арбузный мед нардек, сообщили в пресс-службе этнографического комплекса. Кроме того, на празднике можно будет больше узнать о традициях и обычаях проживающих на Кубани народов и принять участие в мастер-классах. Также в программе концерты и познавательная программа "Большая страна".