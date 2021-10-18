Ученые проверят техсостояние всех железноводских источников минералки

В скором будущем в Железноводске проверят состояние всех источников с минеральной водой, и начнут исследования с самого горячего термального источника региона Кавказских Минеральных Вод, сообщил глава города Евгений Моисеев.

"Геофизические работы по обследованию технического состояния термального Славяновского источника проведут впервые за последние 30 лет - это один их самых популярных и посещаемых источников минеральной воды в нашем регионе. После него в плановом порядке обследуют все источники курорта, чтобы обеспечить надежность наших скважин для бесперебойной подачи минеральной воды в бюветы и санатории", - рассказал Моисеев, передает ТАСС.

Недавно городские власти восстановили открытую веранду Славяновского бювета, и он стал первым в стране бюветом с круглосуточным доступом.

Напомним, Славяновский - самый горячий источник на Кавминводах, его температура достигает +55 градусов.