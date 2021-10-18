В Ингушетии отреставрируют каменную мечеть

Реконструкция старинной каменной мечети в горном Джейрахском районе начнется весной 2022 года, сообщил реставратор из Испании, мастер по сухой кладке камня Рамзан Султыгов.

"На данный момент готовятся документы для получения разрешения на реставрационные работы старой каменной мечети на территории древнего башенного комплекса Цори к весне 2022 года", - приводит его слова "Интерфакс".

Он отметил, что после получения разрешения и установления благоприятной погоды будет начата реставрация памятника архитектуры. По словам реставратора, компетентные органы и представители ингушского тейпа Цорой уже согласились на реконструкцию.