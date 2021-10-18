Бесплатные туалеты появятся в парках Краснодара

В скверах Краснодара до конца 2021 года установят новые бесплатные туалеты, сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что общественные туалеты до конца текущего года появятся в пяти зеленых зонах города. Все они будут бесплатными. Средства на их установку выделили из городского бюджета.

Новые туалеты откроют на территории городского сада "Сосновый", скверов "Дмитриевского", "Студенческого", "имени Льва Толстого" и "имени 75-летия Великой Победы".