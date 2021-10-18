Баянист из Казахстана стал чемпионом мира

Казахстанский музыкант, лауреат более тридцати международных конкурсов Олжас Нурланов победил на престижном международном конкурсе исполнителей на баяне и аккордеоне "74th Coupe Mondiale", сообщает NF Media.

В этом году турнир прошел с 13 по 17 октября в Мюнхене. Конкурс категории "Senior Coupe Mondiale", в котором выступал Олжас, прошел в три тура.

В финале приняли четыре музыканта из семи. В исполнении Олжаса прозвучали произведения Иоганна Себастьяна Баха, Доменико Скарлатти, Ференца Листа, Михаила Глинки и оригинальные сочинения для баяна Владимира Золотарева и Вячеслава Семенова.

"Кубок мира ‒ желанный приз для каждого профессионального баяниста. И я шел к этой цели с самого детства. Я благодарю своих преподавателей и всех, кто меня поддерживал", ‒ сказал победитель турнира.