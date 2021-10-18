Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с отмечаемым сегодня праздником - 30-летием восстановления независимости. Соответствующее сообщение он оставил на своей странице в Twitter.
"Искренне поздравляю Азербайджан, чье благополучие - это наше благополучие, радость - наша радость, свобода - наша свобода, судьба - наша судьба, горе- наше горе, с Днем восстановления независимости 18 октября", - обратился президент.
К твиту он прикрепил совместную фотографию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Вестник Кавказа
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