Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с отмечаемым сегодня праздником - 30-летием восстановления независимости. Соответствующее сообщение он оставил на своей странице в Twitter.

"Искренне поздравляю Азербайджан, чье благополучие - это наше благополучие, радость - наша радость, свобода - наша свобода, судьба - наша судьба, горе- наше горе, с Днем восстановления независимости 18 октября", - обратился президент.

К твиту он прикрепил совместную фотографию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.