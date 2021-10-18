Заседание российско-иранской военной комиссии пройдет через три месяца в Тегеране

Совместная ирано-российская военная комиссия соберется через несколько месяцев в Тегеране, об этом сообщил начальник Генштаба ВС ИРИ Мохаммад Хосейн Багери по итогам переговоров с российским коллегой Валерием Герасимовым в Москве.

"Совместная военная комиссия Ирана и России пройдет в Тегеране через три месяца", - приводит его слова агентство IRNA.

Багери уточнил, что участники мероприятия обсудят вопросы сотрудничества России и Ирана в области обороны, безопасности, обучения персонала и связанные с этим темы.

Глава ГШ ВС ИРИ уточнил, что сегодня на встрече с Герасимовым они рассматривали сотрудничество ВС России и Ирана, а также соглашение, которое должны подписать стороны. О каком соглашении идет речь, Багери не уточнил.