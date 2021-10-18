Консилиум решит судьбу Саакашвили завтра

Медицинский консилиум решит вопрос о возможной госпитализации экс-президента Грузии Михаила Саакашвили завтра, рассказал его личный врач Николоз Кипшидзе после посещения пациента в Руставской тюрьме.

"Пока неизвестно, в какое время дня состоится консилиум, но на нем будет принято решение - госпитализировать или нет Михаила Саакашвили", - цитирует его "Интерфакс".

Доктор подчеркнул, что политик готов сдать все необходимые анализы и тесты.

Комментируя общее состоянии Саакашвили, голодающего уже 18-й день, Кипшидзе сказал, что "сегодня по лестнице он шел лучше", чем накануне.