Российская команда выиграла 18,2 млн долларов на турнире по Dota 2

Российская киберспортивная команда Team Spirit стала чемпионами 10-го чемпионата мира по компьютерной многопользовательской командной игре Dota 2 The International-2021, победив китайского фаворита всего соревнования PSG.LGD со счетом 3:2 в захватывающем финале по правилам Best of 5. Победители получили 18,2 млн долларов из общего призового фонда в 40 млн долларов, что стало крупнейшей наградой на сегодняшний день из всех киберспортивных турниров.

"Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания, - написал в своем поздравлении президент Владимир Путин. - На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины".

Интересно, что команда Team Spirit российско-украинская: россияне Александр Хертек (Torontotokyo), Магомед Халилов (Collapse) и Ярослав Найденов (Miposhka), а также украинцы Илья Мулярчук (Yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira).

HypeBeast рассказывает, что сначала российская команда заняла четвертое место в группе B на групповых этапах, а затем проиграли 2:1 Invictus Gaming в первом раунде верхней сетки. Затем им предстояло медленное восхождение на вершину нижней сетки – ребята обыграли действующих чемпионов OG и вторую команду по результативности на всем чемпионате - Team Secret.

Teem Spirit начала финальный матч против PSG.LGD с конкретной стратегии: заблокировать игроку Ame персонажа Monkey King и не допустить выбрать комбо из персонажей Tiny-Lycan. Благодаря этому Team Spirit достаточно легко выиграла две игры за счет персонажей Naga Siren (в исполнении Yatoro) и Magnus (в исполнении Collapse).

Следующие две карты оказались для Team Spirit достаточно сложными благодаря персонажу Undying. В третьей игре Spectre (игрок - Ame) и Tinker (NothingToSay) получили полный контроль над игровым процессом; а на четвёртой карте комбинация персонажей Magnus-Luna китайской команды получила полную свободу действий благодаря способности персонажа Undying - Tombstone.

И наконец, на пятой карте, Team Spirit отдали PSG.LGD непобедимую комбинацию Tiny-Lycan в обмен на запрет персонажа Undying, и благодаря непрерывному давлению выиграли игру, используя персонажей Terrorblade (Yatoro), Ember Spirit (Torontotokyo), Bane (Mira), Winter Wyvern (Miposhka) и Magnus (Collapse). Последний, вполне возможно, показал лучший результат в мире.

Турнир этого года проходил в Бухаресте. Изначально он должен был состояться в Стокгольме, но получение визы игроками оказалось слишком сложным процессом, так как страна не признает подобные состязания спортом.