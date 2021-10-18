Депутаты смогут брать помощников в Узбекистане

В Узбекистане официально появилась должность помощника депутата, соответствующий закон подписал президент республики Шавкат Мирзиеев.

Теперь в закон "О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса РУз" внесена новая статья - 9-4, в ней определяются особенности новой должности.

Так, ее может занять только совершеннолетний гражданин страны, не являющий близким родственником депутата не имеющий непогашенную или неснятую судимость за тяжкое либо особо тяжкое преступление.