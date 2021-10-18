Депутаты смогут брать помощников в Узбекистане
В Узбекистане официально появилась должность помощника депутата, соответствующий закон подписал президент республики Шавкат Мирзиеев.
Теперь в закон "О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса РУз" внесена новая статья - 9-4, в ней определяются особенности новой должности.
Так, ее может занять только совершеннолетний гражданин страны, не являющий близким родственником депутата не имеющий непогашенную или неснятую судимость за тяжкое либо особо тяжкое преступление.
Вестник Кавказа
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