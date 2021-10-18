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Грузинский МИД поздравил Баку с Днем восстановления независимости Азербайджана

Грузинский МИД поздравил Баку с Днем восстановления независимости Азербайджана

МИД Грузии распространил поздравление в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице ведомства в Twitter.

"Передаем искренние поздравления и наилучшие пожелания азербайджанскому народу по случаю 30-й годовщины восстановления независимости Азербайджанской Республики", - цитирует его Sputnik Азербайджан.

В ведомстве подчеркнули, что Тбилиси высоко ценим стратегическое партнерство с Баку и намерено еще активнее развивать его на благо азербайджанского и грузинского народов.

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Вестник Кавказа

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