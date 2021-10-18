В Пятигорске стартовал 14-й фестиваль польского кино

Сегодня в ставропольском Кисловодске был дан старт фестивалю польских фильмов "Висла", - сообщили в пресс-службе одного из кинотеатров города.

"14-й фестиваль польских фильмов "Висла" продлится в Пятигорске в течение недели, все его сеансы будут бесплатными", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В программе заявлено пять фильмов – все они на польском языке с русскими субтитрами. Это картина режиссера Мацея Пепшицы "Икар. Легенда Метека Коша", фильм Дарьи Вошек "Марийки", лента "Кит из Лорино", а также кинофильм Марека Лехкого Interior и работа Петра Домалевского "Как можно дальше отсюда".

Завершится праздник польского кино 22 октября.