Израиль намерен принимать привитых "Спутником V" туристов

Израиль планирует с 1 ноября начать прием привитых российской антикоронавирусной вакциной "Спутник V" иностранных туристов – соответствующую программу разработали в правительстве страны.

"Министру туризма Израиля Константину Развозову удалось добиться разработки пилотной программы, в рамках которой в Израиль с 1 ноября будут пускать вакцинированных "Спутником V" туристов, если последняя прививка была сделана не раньше шести месяцев до прилета. Программа будет представлена главе правительства Нафтали Беннету в среду, 20 октября. Ожидается, что она будет утверждена", - сообщил источник, передает ТАСС.

Несмотря на вакцинацию, такие туристы по прилете будут обязаны пройти серологический и ПЦР-тесты, и только после получения отрицательного ПЦР-теста и положительного серологического теста они смогут выходить из самоизоляции, - добавил источник.