Магазины Ставрополья сделают упор на местную продукцию

Фирменная торговая сеть региональных производителей Ставрополья будет использоваться для продвижения местной продукции, - уже заключены соглашения с краевым комитетом по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию и 13 предприятиями края, - сообщил председатель комитета Денис Полюбин.

"Создать с нуля региональную торговую сеть затруднительно, и проанализировав фирменную торговую сеть наших предприятий-производителей, а их более 500 по краю, мы приняли решение об их кооперации, они подключают свои точки розничных продаж к нашей программе "Покупай ставропольское!". Доля местной продукции составит там не менее 70% с минимальной торговой наценкой", - рассказал он региональному телеканалу "Свое ТВ", передает ТАСС.

Это позволит местным производителям конкурировать с федеральными торговыми сетями. Это направление будет развиваться, для чего будут максимально задействованы нестационарные торговые объекты, АЗС, комплексы на остановочных павильонах. Охват проекта также будет расширяться, - добавил председатель комитета.