Жители Майкопа посоревнуются в сборе вторсырья

Жители Майкопа сделают столицу Адыгеи чище –сегодня здесь стартовал традиционный городской чемпионат по сбору вторичного сырья среди образовательных организаций "Эко Битва-2022", - рассказала руководитель проекта "Чистый город", помощник главы Майкопа Эмма Дзеукожева.

Экологическую акцию проводит проектный офис "Бережливое правительство" совместно с компанией "ЭкоСити", и в отличие от прошлых акций, нынешняя "Эко Битва" станет одной из саамы масштабных – в ней примут участие детские сады и школы города, а продлится акция до 1 апреля 2022 года. Все это время дети и взрослые будут сдавать использованный пластик и бумагу, после чего отсортированный мусор отправится на переработку в специализированную организацию, - передает "АиФ-Адыгея".

Школы-победители и призеры чемпионата определятся по количеству сданного ими вторсырья в пересчете на численность учащихся или воспитанников образовательной организации все это будут фиксировать сотрудники перерабатывающей компании. Также определят самых результативных конкурсантов.

Завоевавших первые три призовых места ждут награды – они получат от организаторов чемпионата почетные дипломы, памятные кубки и денежные сертификаты.