Сергей Меликов вручил композитору Мураду Кажлаеву медаль Героя Труда России

Сегодня глава Дагестана Сергей Меликов торжественно вручил композитору, народному артисту СССР Мураду Кажлаеву знак особого отличия - Герой Труда Российской Федерации, - сообщил руководитель пресс-службы главы Дагестана Низами Гаджибалаев.

"Это звание не только почетно, оно еще и характеризует весь ваш творческий и жизненный путь как героический", - сказал Меликов при вручении награды, добавив, что это - историческое событие в жизни республики, передает ТАСС.

Кажлаев поблагодарил руководство страны и республики за оказанное внимание, отметив: "Хочу в вашем лице поблагодарить Владимира Владимировича за такую высокую оценку, которую он дал моей жизни, моему творчеству, моему служению российской - большой и ценной - культуре. Я смею заверить, что буду стараться продолжать служить верой и правдой России, российской большой культуре и, конечно, своему Дагестану, его культуре".

Напомним, указ о награждении Кажлаева "за особые трудовые заслуги перед государством и народом" в апреле этого года подписал президент России Владимир Путин, и награду композитор должен был получить из рук президента РФ Владимира Путина 12 июня в Москве, но не смог принять участие в этой церемонии.

Мурад Кажлаев родился 15 января 1931 года, он один из основоположников дагестанской композиторской школы, автор первого национального балета "Горянка" по поэме Расула Гамзатова. В разные годы был главным дирижером симфонического оркестра Дагестанского радио, художественным руководителем Дагестанской государственной филармонии, а также художественным руководителем и главным дирижером эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения.