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Сергей Меликов вручил композитору Мураду Кажлаеву медаль Героя Труда России

Сергей Меликов вручил композитору Мураду Кажлаеву медаль Героя Труда России

Сегодня глава Дагестана Сергей Меликов торжественно вручил композитору, народному артисту СССР Мураду Кажлаеву знак особого отличия - Герой Труда Российской Федерации, - сообщил руководитель пресс-службы главы Дагестана Низами Гаджибалаев.

"Это звание не только почетно, оно еще и характеризует весь ваш творческий и жизненный путь как героический", - сказал Меликов при вручении награды, добавив, что это - историческое событие в жизни республики, передает ТАСС.

Кажлаев поблагодарил руководство страны и республики за оказанное внимание, отметив: "Хочу в вашем лице поблагодарить Владимира Владимировича за такую высокую оценку, которую он дал моей жизни, моему творчеству, моему служению российской - большой и ценной - культуре. Я смею заверить, что буду стараться продолжать служить верой и правдой России, российской большой культуре и, конечно, своему Дагестану, его культуре".

Напомним, указ о награждении Кажлаева "за особые трудовые заслуги перед государством и народом" в апреле этого года подписал президент России Владимир Путин, и награду композитор должен был получить из рук президента РФ Владимира Путина 12 июня в Москве, но не смог принять участие в этой церемонии.

Мурад Кажлаев родился 15 января 1931 года, он один из основоположников дагестанской композиторской школы, автор первого национального балета "Горянка" по поэме Расула Гамзатова. В разные годы был главным дирижером симфонического оркестра Дагестанского радио, художественным руководителем Дагестанской государственной филармонии, а также художественным руководителем и главным дирижером эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения.

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