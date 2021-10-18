В Турции опасаются двойной пандемии

Число случаев заражения COVID-19 в Турции продолжает расти, и эксперты опасаются, что в ближайшие месяцы к пандемии коронавруса добавится эпидемия гриппа. Турецкая "Сабах" со ссылкой на члена научного консультативного совета по коронавирусу, профессора Серап Шимшек Явуз отмечает, что несколько респираторных вирусов уже было выявлены в этом году. С ослаблением ограничений COVID-19 эпидемия гриппа вполне может вернуться.

"Это наша самая большая проблема, - говорит Явуз. - Поскольку иммунная система населения будет ослаблена по отношению к вирусу гриппа, группам риска необходимо сделать прививки от гриппа. Люди могут вакцинироваться против COVID-19 и гриппа одновременно. Между вакцинами нет отрицательного взаимодействия".

Доля полностью вакцинированных в Турции по-прежнему составляет около 50%, и Явуз подчеркнула, что вакцинация в последнее время замедлилась: "Нам необходимо проводить более активную кампанию вакцинации. Если мы хотим остановить эти инфекции, нужно, чтобы по крайней мере 80% людей были невосприимчивы к COVID-19. Только тогда мы сможем остановить распространение". Явуз призвала людей, которые все еще не решились, скорее вакцинироваться.

Согласно официальным данным, опубликованным в субботу, в Турции было введено 113,86 млн доз вакцины против COVID-19 с момента начала кампании по иммунизации в январе этого года.

По данным Минздрава страны, более 54,8 миллиона человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, а около 47,2 миллиона человек полностью вакцинированы.

Третью, бустерную дозу вакцины получило более чем 10,8 млн человек.

Министерство также зарегистрировало 28537 новых случаев заболевания, 212 смертельных случаев и 25611 выздоровлений за последние сутки.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил в Twitter, что число случаев заболевания коронавирусом среди молодежи растет: "Вопреки ожиданиям, уровень вакцинации среди студентов наших университетов низок".

Между тем, испытания третьей фазы вакцины против COVID-19, разработанной в Турции, близки к завершению, заявил член научного консультативного совета по коронавирусу профессор Ильхами Челик.

Вакцина Turkovac, ранее известная как ERUCOV-VAC, была разработана за семь месяцев группой ученых под руководством профессора Айкута Оздарендели. Испытания первой фазы начались в ноябре 2020 года. Испытания второй фазы начались 10 февраля, и до сих пор у добровольцев не было зарегистрировано побочных эффектов.

Turkovac была разработана учеными из Университета Эрджиес в Кайсери, и в июне началась третья фаза испытаний на людях. Неактивная вакцина сейчас находится на стадии утверждения для экстренного использования, и министр здравоохранения Коджа объявил, что ее массовое производство, вероятно, начнется в конце этого месяца, еще до одобрения.

По данным Университета Джона Хопкинса в США, с декабря 2019 года пандемия унесла жизни более 4,89 миллиона человек как минимум в 192 странах и регионах, при этом во всем мире зарегистрировано более 240,21 миллиона случаев заболевания.