В Сочи назвали лучших профессионалов ресторанного бизнеса страны

В Сочи сегодня наградили победителей Национальной ресторанной премии России Wheretoeat South 2021 – жури конкурса назвало лучшие российские рестораны, лучшего шеф-повара, официанта и сомелье.

Лучшим в стране был назван ростовский ресторанLEO Wine & Kithen, на втором месте - краснодарский ресторан "Угли-Угли", тройку лидеров замыкает сочинский Red Fox на Розе Хутор, - передает портал Юга.ру.

Лучшим шеф-поваром страны в третий раз назвали кубанца Андрея Матюху, владельца ресторанов "Thе Печь", "Угли-Угли" и "Очередь".

Лучшим сомелье стала Мария Сюкрина из сочинского ресторана "Баран-Рапан", а лучшей официанткой - Полина Миненко из краснодарской "Птички-Невелички", - говорится в сообщении.