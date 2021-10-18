Жесткие антикоронавирусные ограничения вводятся в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга установили новые санитарные ограничения в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщила его пресс-служба.

"С 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR кода о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации", - цитирует сообщение ТАСС.

На следующем этапе, с 15 ноября, QR код понадобится для посещения бассейнов, фитнес-центров, иных организациях, предоставляющих услуги в области физкультуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кино, в музеях и на выставках, а также для торжественного заключения брака.

Еще через две недели, с 1 декабря, QR код будет необходим для похода в предприятия общепита, точки розничной торговли (кроме аптек, АЗС, продовольственных магазинов и магазинов с товарами первой необходимости) и при размещении в домах отдыха.

Кроме того, компаниям и организациям рекомендовано перевести всех сотрудников на удаленный режим работы с 1 по 3 ноября, работников старше 60 лет, кроме имеющих QR код, - с 1 ноября до особого указания.