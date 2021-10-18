В Турции возведут десять новых туристических объектов

В ряде провинций Турции будут построены десять туристических объектов. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Турции по итогам заседания, посвященного распределению государственной недвижимости для инвесторов в туризм на 2021 год.

Общая вместимость новых объектов составит 1514 койко-мест. Они появятся в провинциях Артвин, Балыкесир, Бурса, Карс, Кайсери, Кютахья, Орду и Ушак, передает агентство Anadolu.

После того, как строительство объектов завершится, койко-места передадут в ведение туристического сектора.