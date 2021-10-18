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Дагестан может наладить собственное производство медицинского кислорода

Дагестан может наладить собственное производство медицинского кислорода

Непростая ситуация с коронавирусом в Дагестане вынуждает оптимизировать поставки медицинского кислорода в ковидные стационары республики, а в перспективе продумать вопрос создания собственного предприятия по его производству, - сообщил сегодня глава региона Сергей Меликов.

"Рост заболеваемости предсказуемо приведет к увеличению числа пациентов - сегодня их уже больше 600. Поэтому поручил проработать вопрос поставки медицинского кислорода в лечебные учреждения, не забывая и о такой задаче на перспективу, как создание в республике собственного предприятия по производству кислорода", - написал Меликов в понедельник в своем аккаунте в Insagram по итогам внеочередного заседания оперштаба, передает ТАСС.

Отмечавшееся в республике в августе - сентябре снижение числа заболевших сменилось ростом, стало больше вызовов скорой помощи, увеличивается количество ковидных коек, растут число пациентов с тяжелыми формами заболевания и показатели смертности, - посетовал руководитель региона.

Напомним, по данным на 18 октября в Дагестане коронавирусом прерболели 54 050 человек, только за последние сутки число заболевших увеличилось на 135 пациентов.

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Вестник Кавказа

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