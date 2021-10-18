На повышение зарплат бюджетников на Ставрополье выделят почти 2,5 млрд рублей

В Ставропольском крае на увеличение оплаты труда работникам бюджетной сферы направят 2,4 млрд рублей. Средства будут предусмотрены в краевом бюджете на 2022 год.

Структура бюджета на следующий год и последующий плановый период была обсуждена на заседании регионального правительства, состоявшемся 18 октября под руководством губернатора Владимир Владимиров, передает "Победа26".

В ходе заседания было также отмечено, что в 2022 году запланированы доходы в объеме 144,8 млрд рублей, а расходы составят 150,6 млрд рублей, добавили в пресс-службе губернатора.