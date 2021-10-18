Кубанские виноделы пятикратно нарастили экспорт своей продукции

Всего за шесть лет кубанским виноделам удалось в пять раз увеличить экспорт вина из Кубани, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на губернатора края Вениамина Кондратьева.

"Объемы поставок кубанского вина на зарубежные рынки за последние 6 лет выросли в 5 раз: если в 2015 году было 84 тыс дал, то в 2020 – 419 тыс дал. С начала этого года экспорт вина и шампанского уже увеличен более чем на 25%. Продукция поставляется в 20 стран ближнего и дальнего зарубежья и это направление нужно развивать", – подчеркнул губернатор на десятом Всероссийском Саммите виноделов в Абрау-Дюрсо, передает "АиФ-Юг".

Также Кондратьев отметил необходимость продвижения продукции на внутренний и внешние рынки, подчеркнув, что свое вино кубанские виноделы производят только из винограда, выращенного в России.

На Кубани виноградники занимают 28 тыс га, с виноградом работает 86 предприятий и 147 КФХ. В будущем году в крае планируется заложить еще 5 тыс га солнечной ягоды, - сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.