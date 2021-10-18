Джейхун Байрамов и вице-президент МККК встретились в Баку

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня принял делегацию во главе с вице-президентом Международного комитета Красного Креста Жилем Карбонье. Такое сообщение распространило внешнеполитическое ведомство АР.

На переговорах было отмечено, что встречи, проведенные за последний год, в том числе в офисе организации в Женеве, а также на международных платформах, служат наглядным примером сотрудничества, а также обращено внимание, что Баку всегда поддерживал реализацию гуманитарной миссии МККК в АР в соответствии с нормами международного права и соответствующей резолюции Организации объединенных наций.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал собеседника о новых постконфликтных реалиях в регионе, а также о конкретных шагах, реализованных Азербайджаном в связи с воплощением в жизнь трехсторонних заявлений от 9 ноября прошлого года и 11 января текущего года.

В свою очередь, Жиль Карбонье выразил удовлетворение в связи с поддержкой и сотрудничеством со стороны правительства Азербайджана, отметив значимость продолжения сотрудничества на основе гуманитарных приоритетов с учетом новых реалий, возникших в регионе. Вице-президент МККК поведал о реализации на текущий момент с азербайджанской стороной деятельности в области восстановления здоровья, обучения медиков, а также использования новых технологий в гуманитарной деятельности. Политик дал высокую оценку деятельности Азербайджана по возвращению с Ближнего Востока граждан страны, в частности, женщин и детей.

Глава МИД АР заявил, что для Баку важно получить информацию о пропавших без вести азербайджанцах, в связи с этим он высоко оценил работу международной организации по сбору сведений о людях, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

Кроме того, дипломаты обменялись мнениями о гуманитарной миссии МККК в регионе.