Жозеп Боррель назвал первого кандидата в Беларуси на санкции ЕС

В связи с ситуацией с мигрантами на европейских границах Евросоюз в первую очередь намерен ввести санкции против национальной авиакомпании Беларуси "Белавиа", - заявил сегодня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Они играют в игру нелегальных перевозчиков людей. Мы работаем с властями Ирака и других стран происхождения мигрантов, чтобы они поняли, что это не просто туристы, которые хотят посетить Минск. Это люди, которых убедили, что они смогут попасть в ЕС через Литву, Латвию, Польшу. Это ситуация, с которой мы должны бороться", - отметил он, передает ТАСС.

Боррель уверен, что Минск "использует мигрантов в качестве оружия".

Ранее немецкая газета BILD am Sonntag писала: следователи считают, что "посредством организованной на государственном уровне перевозки мигрантов" президент Беларуси Александр Лукашенко якобы "хочет шантажировать Европу с целью снятия санкций" с Минска.