"Сантехника"-рецидивиста обезвредили в Северной Осетии

Мошенника, похитившего крупную сумму у жительницы Беслана, задержали в Северной Осетии. Такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по республике.

В полицию обратилась жительница Беслана, рассказавшая, что обманщик оставил ее без 50 тыс рублей.

Стражи порядка установили, что женщина договорилась с сантехником, найденным ей по объявлению в газете, о замене труб отопления. После того, как она отдала ему задаток на 50 тыс рублей для покупки необходимых материалов, он перестал выходить на связь.

Подозреваемого удалось установить и задержать за дежурные сутки. Ранее судимый, в том числе и за кражу, 47-летний местный житель дал признательные показания, уточнив, что потратил похищенные деньги на личные нужды, а также сменил номер телефона.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст. 159 "Мошенничество", она предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.