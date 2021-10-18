Замглавы отдела УФНС России по Дагестану заподозрили в миллионной взятке

Дагестанские следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении заместителя начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по Дагестану, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"В октябре 2021 года подозреваемый потребовал от представителя государственной инспекции Дагестана по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники взятку в 1 млн рублей за реструктуризацию долгов и возможность отсрочки платежей по суммам страховых взносов", - полагает следствие, передает "Интерфакс".

Представитель госинспекции усомнился в правомерности действий чиновника и обратился в правоохранительные органы. 15 октября подозреваемый был задержан с поличным при получении взятки в 1 млн рублей.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - добавили в СКР региона.