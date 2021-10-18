Генштаб Ирана начал переговоры о закупке российской военной авиатехники

В Москве стартовали переговоры между Россией и Ираном по закупке российских истребителей и вертолетов, - сообщил сегодня глава генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.

"Сейчас мы ведем переговоры (с Москвой) о реализации соглашений по закупке российских истребителей и вертолетов", - цитирует Багери РИА Новости со ссылкой на иранское информационное агентство Fars.

Соглашения будут подписаны после завершения периода эмбарго ООН на экспорт вооружения в Иран, - добавил иранский военачальник.

Напомним, Багери прибыл в Москву накануне с целью обсудить с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу последние события в Афганистане, а также подписать соглашение о покупке российского вооружения.