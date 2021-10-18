За защиту Саакашвили взялся уже шестой адвокат

У экс-президента Грузии, в данный момент находящегося в Руставской тюрьме Михаила Саакашвили появился еще один адвокат - уже шестой по счету. Об этом сообщают грузинские СМИ.

По данным телеканала "Мтавари архи", юрист по имени Каха Церетели уже побывал сегодня в тюрьме, куда заключен его подзащитный, но от комментариев для прессы он воздержался.

Делом экс-президента он занялся по просьбе членов семьи Саакашвили.

В общей сложности на сегодня политика защищают шесть адвокатов - это Ника Гварамия, Бека Басилая, Дмитрий Садзаглишвили, Георгий Чивиашвили, Георгий Гелхаури и Каха Церетели.