Бунт в колонии Владикавказа напомнил о необходимости реформы ФСИН

Исправительная колония (ИК) строгого режима№ 1 во Владикавказе работает в штатном режиме, порядок в ней восстановлен, сообщили сегодня власти Северной Осетии. Следственный комитет России расследует массовые беспорядки, в которых приняло участие около 200 из 600 заключенных ИК. Наиболее активных участников распределяют по колониям строгого режима в Чечне и Дагестане. Никто из заключенных во время бунта не погиб и не сбежал.

Владикавказский "Лесзавод", как в народе называют ИК №1, несмотря на строгий режим, считался комфортной по тюремным меркам зоной. Расположена ИК неподалеку от центра города, среди местных жителей пользовалось популярностью ее сувенирное производство – здесь искусные мастера в тюремных робах изготавливали редкие по красоте нарды, шахматы, шашки, домино. Среди заключенных - немало жителей республики, которые, как правило, дорожили возможностью отбывать наказание вблизи от дома, не нарушали дисциплину. В колонии часто бывала местная миссия христианского милосердия, привозя осужденным подарки, в том числе книги, миссионеры проводили с ними нравоучительные беседы по выходным дням. Многие заключенные здесь становились истинно верующими христианами протестантского толка. Гости во время визитов отмечали строгое, но корректное отношение сотрудников ФСИН с осужденными. Сотрудники колонии говорили, руководство колонии учитывало менталитет местных сидельцев, не терпящих унижений, к тому же на этой зоне заключенные отбывают срок не в первый раз – дедовщина среди таких людей фактически отсутствует, грубых нарушений дисциплины они не допускают.

Беспорядки грянули как гром среди ясного неба. По мнению разбиравшихся в ситуации наблюдателей, критическая масса недовольства стала накапливаться сразу после смены руководства ИК в начале октября сего года. Новый начальник Евгений Шишкин решил перечеркнуть "местные" особенности, распорядился соблюдать жесткие правила по букве закона. Например, как рассказывают, был закрыт тот самый цех, изготавливающий настольные игры. Содержание людей ужесточилось.

Часть заключенных от безысходности согласилась с "нововведениями", другая отторгла их, несколько человек объявило голодовку, т.н. "блатные" вообще не захотели мириться с новыми порядками. Двоих из них перевели за непослушание в ШИЗО, где они вновь отказались выполнять приказы сотрудников. Родственники осужденных утверждают, что сотрудники действовали излишне жестко, не обошлось без физического воздействия. Только из-за этого обстоятельства двум заключенным из ШИЗО удалось поднять на бунт две сотни человек. Во второй половине дня, в пятницу, узники стали ломать двери и перегородки между бараками. Загорелось производственное помещение, прибывшим пожарным удалось, к частью, быстро справиться с огнем. Сотрудники колонии своими силами пытались усмирить взбунтовавшихся. Родственники заключенных рассказывают, что добиться этого они хотели с помощью дубинок.

Кое-кому из заключенных удалось дозвониться близким, живущим во Владикавказе. Родственники стали стягиваться к колонии, но ее уже тогда оцепили силами полиции и Росгвардии. Намечался штурм. Часть росгвардейцев завели на территорию колонии. Восставшие узники находились в закрытом помещении. К ним на переговоры отправился уполномоченный по правам человека при главе Северной Осетии Тамерлан Цгоев. Он рассказал, что осужденные жаловались на применение физической силы, требовали послабления режима. В итоге ситуация стала разрешаться без штурма. На следующий день первую партию бунтовщиков перевели в колонию на территории Дагестана. Всего планируют разбросать по другим учреждениям около 150 человек. С репутацией бунтарей, по мнению компетентных экспертов, им там придется столкнуться с серьезными проблемами.

Эксперты полагают, что наказания понесут и сотрудники ФСИН в Северной Осетии, допустившее новое ЧП в системе. Руководитель федерального ведомства Александр Калашников отправил комиссию для разбирательства. Правозащитники убеждены, что владикавказских узников довели до бунта несколько сотрудников учреждения, регулярно допускающих рукоприкладство. Заключенные осознавали, что все закончится суровым наказанием, но даже его неизбежность не смогла никого остановить.

Владикавказский инцидент в ИК №1, ставший не первым в этом месяце, вновь поднял тему реформирования ФСИН. Заключение должно не доводить попавшего в неволю человека до исступления, а перевоспитывать, позволить ему заняться полезным трудом, считают правозащитники. Руководство ФСИН следует доверить не профессиональному тюремщику, а экономисту, который встроит ведомство в рыночный механизм страны.

Сегодня в России примерно 473 тысячи заключенных, многие из которых обладают экономическими профессиями, другие – квалифицированные хозяйственники–созидатели. Их потенциал надо использовать для более серьезного производства, чем шитье варежек, рабочей одежды, изготовления настольных игр. Осужденным будет не до бунтов, если они уйдут с головой в созидание, живя при этом в нормальных бытовых условиях, и их наказание будет заключаться только в ограничение свободы, а не в физическом воздействии на человека, запрещенном всеми законами и служебными инструкциями.