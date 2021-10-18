Дагестанские дорожники восстановили автосообщение между двумя районами

Специалистам Минтранса Дагестана в короткие сроки удалось восстановить транспортное сообщение между двумя горными районами республики, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"К селам Дагбаш Шамильского района и Камилух Тляратинского района, оставшимися отрезанными от внешнего мира из-за размытых дорог, движение организовано по временной схеме", - рассказали в пресс-службе дагестанского Минтранса, передает ТАСС.

Напомним, дожди, обрушившиеся на Дагестан в конце сентября, размыли дороги в горных районах республики, оставив без транспортного сообщения два села.