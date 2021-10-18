Мошенническое казино ликвидировали в Нур-Султане
Казино, организаторы которого проворачивали мошеннические схемы, ликвидировали в столице Казахстана, такое сообщение распространила пресс-служба городского департамента полиции.
Правоохранители выяснили, что в Нур-Султане работало игровое заведение, созданное ранее привлекавшимися к суду за аналогичное преступление людьми.
В группе действовала четкая иерархия. "Одни отвечали за подставных игроков и дилеров, другие за обеспечение меченых карт и подбора помещений, третьи - за подбор потенциальных игроков и так называемых "жертв", - приводит слова начальника столичного управления криминальной полиции Дмитрия Демидова Sputnik Казахстан.
В итоге преступная группа была задержана с поличным в одном из заведений Нур-Султана с ограниченным доступом, где проводилась очередная "игра".
В результате обыска стражи порядка изъяли крупную сумму денег, фишки, карты и прочие средства, используемые в казино.
Организаторы и участники нелегальных игр задержаны и отправлены в изолятор временного содержания.
Вестник Кавказа
в facebookПодписаться