В Ставропольском крае бывший полицейский продал место в ФСБ

В Ставропольском крае приговорен к четырем годам лишения свободы бывший старший оперуполномоченный управления уголовного розыска Минераловодского линейного управления МВД России на транспорте, "продавший" место в ФСБ за 350 тыс рублей. Об этом сообщили в УФСБ России по Ставропольскому краю.

Было установлено, что мужчина, ссылаясь на связи в органах безопасности, предложил жителю Минвод поспособствовать за 300 тыс рублей в зачислении на военную службу по контракту в УФСБ России по Ставропольскому краю. Он объяснил, что эти средства необходимы для успешного прохождения военно-врачебной комиссии и оформления документов. Чуть позже экс-полицейский запросил у ставропольца еще 50 тыс рублей, чтобы завершить оформление документов.

Оказалось, что помогать мужчине бывший сотрудник правоохранительных органов не собирался и потратил все деньги. В УФСБ России по Ставропольскому краю отметили, что аферист, помимо срока, должен будет выплатить штраф в размере 100 тыс рублей, передает "Победа26".