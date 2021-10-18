Проводников-контрабандистов осудят в Сочи

Уголовное дело против проводников поезда, обвиняемых в незаконной перевозке сигарет из Абхазии в Россию, передано в суд Сочи. Такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Сочинские следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих приезжих из соседней республики в возрасте 54 и 60 лет, а также 48-летнего жителя Краснодарского края и 55-летнего уроженца Липецкой области", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Как установило следствие, проводники пассажирского поезда, входившие в организованную группу, нелегально перевезли через таможенную границу ЕАЭС из соседней республики в РФ около 25 тыс пачек сигарет, стоимость товара составила порядка 2,5 млн рублей.

Табачные изделия они спрятали в пространство над потолочной панелью тамбуров.

Было открыто уголовное дело по ч.3 ст. 200.2 УК РФ (Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий), подозреваемые - задержаны и арестованы.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, где оно будет рассмотрено по существу.