После ДТП с несколькими машинами Кутузовский проспект Москвы встал в пробке

Сегодня вечером на Кутузовском проспекте столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей, - сообщили в московском департаменте транспорта.

"На Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы столкнулись несколько автомобилей. Движение по Кутузовскому проспекту в сторону области затруднено на 3,5 километра", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

На месте аварии работают оперативные службы города, информация об обстоятельствах ДТП и пострадавших уточняется, - говорится в сообщении.