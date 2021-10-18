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После ДТП с несколькими машинами Кутузовский проспект Москвы встал в пробке

После ДТП с несколькими машинами Кутузовский проспект Москвы встал в пробке

Сегодня вечером на Кутузовском проспекте столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей, - сообщили в московском департаменте транспорта.

"На Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы столкнулись несколько автомобилей. Движение по Кутузовскому проспекту в сторону области затруднено на 3,5 километра", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

На месте аварии работают оперативные службы города, информация об обстоятельствах ДТП и пострадавших уточняется, - говорится в сообщении.

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Вестник Кавказа

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