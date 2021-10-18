Эрдоган: Турция поддержит Анголу в борьбе с терроризмом

Турция готова к активному сотрудничеству со странами Африки, в том числе с Анголой, - заявил сегодня в Луанде на совместной пресс-конференции с президентом Анголы Жоао Мануэлем Гонсалвешом Лоренсу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Анкара и Луанда нацелены на рост товарооборота и доведение этого показателя с нынешних $177,5 млн до $500 млн в год. Мы готовы делиться с Анголой опытом в сфере промышленности", - сказал Эрдоган, передает турецкое информационное агентство Анадолу.

Также Турция продолжит поддержку Анголу в вопросе борьбы с терроризмом – власти страны выразили заинтересованность в приобретении БПЛА турецкого производства. Также стороны обсудили вопросы поставок турецкой бронетехники, - добавил Эрдоган, отметив, что Турция готова к передаче опыта в сфере оборонной промышленности.

Турция - за справедливый миропорядок, обязательное условие формирования которого – сотрудничество, а поскольку волна насилия в Ливии и Сомали не прекращается, нужно реформирование миропорядка и обеспечение справедливости, - подчеркнул турецкий лидер.