Ушел из жизни Владимир Светлов

Скончался один из разработчиков российских систем ПВО-ПРО Владимир Светлов, об этом рассказали в пресс-службе концерна ВКО "Алмаз-Антей".

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 18 октября 2021 года на 87-м году жизни скончался выдающийся ученый в области создания средств ПВО Владимир Григорьевич Светлов", - цитирует сообщение компании ТАСС.

В некрологе подчеркивается, что Владимир Светлов сделал неоценимый вклад в упрочение обороноспособности России, под его руководством и при его непосредственном участии были созданы сверхнадежные зенитные управляемые ракеты, завоевавшие широкое признание и высоко оцененные в РФ и за рубежом.

Напомним, в 1980 году за создание ракеты 5В55 для ПВО С-300П Светлов получил Государственную премию СССР, в 1997 году за создание ракеты 51Т6 для ПРО Московского промышленного района - Государственную премию РФ.